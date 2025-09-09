Marostica, parla la donna accoltellata dall'ex marito: "Andiamo avanti così da anni"

Trattenendo a fatica l'emozione, la donna ricorda il tempestivo intervento di Roberta, descrivendola come "un angelo": "Posso dire che mi sento miracolata, posso ringraziare la signora Roberta che mi ha aiutato, perché senza di lei non so dove sarei ora. Ha tentato di proteggermi, mi ha messo dietro di lei e si è messa lei avanti. Mi ha sempre protetto dall'inizio". E precisa come anche Roberta, attraverso il suo gesto, abbia rischiato la vita: "Lui le diceva di spostarsi, che se non si fosse tolta avrebbe ammazzato anche lei. E lei riusciva a parlargli per calmarlo, è stata brava".



L'intervista si focalizza dunque sulle violenze che Ferdinanda avrebbe subito anche in passato: "Sono più di dieci anni che andiamo avanti così. Ho fatto tante denunce, è stato anche arrestato, però è uscito e ha continuato ancora a importunarmi. È un'ossessione, non si è mai rassegnato alla separazione. Io non ho mai voluto un euro da lui, volevo solo che mi lasciasse in pace".