Don Ciotti clonato dall'Intelligenza artificiale, il prete antimafia usato per truffare gli ammalati

A manipolare la sua immagine e la sua voce, scrive il "Corriere della Sera", sono stati alcuni venditori di "pozioni magiche" alla ricerca di persone malate e per questo fragili e spesso sprovvedute. Nel videomessaggio postato su Facebook in cui compare il clone di don Ciotti si parla infatti di cure miracolose alternative a interventi chirurgici e terapie faticose e dolorose. Il video viene anche inquadrato in una precisa situazione: si fa riferimento infatti alla comparsa di don Luigi alla Giornata contro le mafie del 24 marzo a Tor Vergata, dove il prete parlava di memoria ed educazione mer una società più giusta.

La voce manipolata

Ecco infatti quello che dice la voce manipolata del sacerdote, presentato con l'aria sofferente dovuta, lascia intendere il video, a una grave malattia legata a malattie legate al malfunzionamento di muscoli e articolazioni: "I medici ci nascondono la verità dicendo che i dolori articolari possono essere curati solo con la chirurgia. In realtà le malattie delle articolazioni e delle ossa possono essere curate comodamente da casa. Ho sofferto di osteotriti al ginocchio, ho speso molto tempo e denaro per medici e massaggiatori ma non sono riusciti a liberarmi dal dolore. Sono stato fortunato perché Dio mi ha indirizzato verso un medico onesto. Il dottore ha trascorso molti anni a studiare il modo naturale di trattare varie malattie. Ed è stato in grado di selezionare gli ingredienti che aiutano il corpo a riparare la cartilagine e le articolazioni a livello cellulare senza interventi chirurgici. In una settimana ero completamente libero dal dolore al ginocchio e potevo camminare di nuovo normalmente. Se soffrite di artrite, osteoartrite, osteocondrosi, reumatismi, ernia del disco, deformità valgo e altre patologie articolari e ossee potete curarle con una semplice ricetta fatta in casa. Il medico ha pubblicato gratuitamente questa ricetta. Per leggerla cliccate il pulsante sui sotto".