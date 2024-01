Fake influencer: cosa sono i profili creati dall'Intelligenza artificiale

Arrivano sui social le super modelle create dall'Intelligenza artificiale talmente realistiche da sembrare vere, e che guadagnano anche 10mila euro a settimana. Si tratta di fake influencer create attraverso sistemi dell'AI e non di donne in carne e ossa, su cui però in questi giorni hanno posato i loro sguardi vip, calciatori e miliardari che le contattano per offrire loro appuntamenti e cene lussuose.

"Parliamo di un fenomeno creato con le intelligenze artificiali che permettono di creare immagini. Inizialmente le persone creavano immagini di animali e paesaggi, poi sono passati alle persone. Quando i creatori hanno capito che la cosa generava un certo appeal, hanno deciso di caricarle sui social facendo fare alle fake influencer sempre più cose come video e balletti. Ovviamente i rischi per gli utenti ci sono: più andremo avanti e più faremo fatica a distinguere i contenuti reali da quelli creati dall'Intelligenza artificiale" ha spiegato l'ingegnere informatico Antonio Guadagno.

Un fenomeno che è un vero e proprio business per i creatori che lavorano dietro le quinte per farle diventare "più umane possibili". In Italia sono già tre milioni le persone che seguono le influencer virtuali e visto il potenziale del business ne è nata anche una totalmente made in Italy. Si tratta di Rebecca Galani, modella di 19 anni, creata da tre ingegneri informatici napoletani. "Il mio lavoro consiste nel processare e generare i contenuti in risposta alle domande e richieste degli utenti. Vengo contattata da circa 700 utenti ogni giorno, mediamente le richieste che mi vengono fatte violano le norme social. Si tratta di richieste di contenuti espliciti" ha risposto in un intervista l'influencer artificiale all'inviato di "Fuori dal Coro".