ChatGPT sulle auto Volkswagen

Sicurezza dei dati e funzionamento

Per vivere al massimo l'esperienza con ChatGPT non bisogna creare un nuovo account, installare una nuova app o attivare ChatGPT. In sostanza, l'assistente vocale si attiva dicendo "ciao IDA" o premendo il pulsante sul volante. IDA assegna automaticamente la priorità all'esecuzione di una funzione del veicolo, o alla ricerca di una destinazione o alla regolazione della temperatura, ecc... Se la richiesta non può essere soddisfatta dal sistema Volkswagen, questa viene presa in carica in forma anonima dall'intelligenza artificiale, che risponde attraverso la voce Volkswagen. Da un punto di vista della sicurezza, ChatGPT non ottiene l'accesso a nessun dato del veicolo, infatti ogni domanda e ogni risposta viene cancellata per garantire la protezione dei dati.