False foto hard di Taylor Swift invadono la Rete: l'ira dei fan

Le immagini fake sono state quasi certamente generate grazie all'intelligenza artificiale . La popstar è apparentemente sconvolta dalla violazione della sua immagine, mentre membri del Congresso americano hanno raddoppiato gli appelli per la penalizzazione della condivisione di falsi pornografici non consensuali come questi. Le foto sono apparse mercoledì e si sono diffuse rapidamente su X prima che gli account che le facevano circolare venissero chiusi.

False foto di Taylor Swift in versione hard core hanno invaso i social e sono state viste milioni di volte in tutto il mondo provocando l'ira dei fan della cantante.

Tgcom24

Fan della popstar hanno a loro volta invaso la piattaforma all'insegna dello slogan "Protect Taylor Swift" in uno sforzo di sommergere le immagini incriminate rendendole difficile trovarle. Secondo "Reality Defender", una società di cybersicurezza, al 90% le immagini sono state create usando una tecnologia di intelligenza artificiale accessibile su oltre 100mila app e in grado di creare i cosiddetti "deepfake" in cui le persone ritratte fanno o dicono cose con cui non hanno nulla a che fare.

Il timore è che i "deepfake" stiano diventando una potente fonte di disinformazione permettendo a chiunque di creare immagini porno non consensuali o di imbarazzare personaggi della politica. L'intelligenza artificiale è stata usata ad esempio per creare false "robocall" (telefonate registrate automatiche) del presidente Joe Biden durante i giorni delle primarie del New Hampshire mentre una falsa Swift in questi giorni è apparsa in spot promozionali di utensili da cucina.