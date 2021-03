“Domenica Live”, Maurizio Aiello: “Le mie foto rubate per truffe sentimentali"

"Le mie foto sono state rubate per diverse truffe sentimentali". Sono le parole di Maurizio Aiello, attore di fiction, che a "Domenica Live" racconta di essere stato coinvolto, a sua insaputa, per adescare donne in cerca dell'amore. "Tutto è iniziato in Francia, le mie immagini - spiega Aiello - erano state segnalate alla polizia perché rubate".

"Negli ultimi anni le mie foto, anche alcune insieme ai miei figli, si sono diffuse in tutto il mondo", continua l'attore che si è già rivolto alle forze dell'ordine, ma che al momento non può fare altro. "C'è gente che, ignara di tutto, ha perso oltre 200mila euro", conclude Aiello che poi si rivolge ai telespettatori chiedendo di fare attenzione e di diffidare dai suoi profili social fasulli: "Ne ho solo uno ufficiale contrassegnato dal bollino blu".