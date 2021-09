Dodi Battaglia al funerale della moglie Paola Toeschi: "Una persona così non la trovo più" 

"Dandole l'ultimo saluto ho detto a mia figlia persone così belle e trasparenti non le incontriamo più". Così Dodi Battaglia nel giorno del funerale di sua moglie Paola Toeschi scomparsa all'età di 51 anni. Ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" il chitarrista dei Pooh ha rivolto un ultimo pensiero d'amore alla sua adorata moglie. La cerimonia si è svolta a Borgomanero, in provincia di Novara. Presenti in chiesa anche i Pooh.

Dodi Battaglia si era sposato con Paola nel 2011 e dall'unione era nata una figlia: Sofia.

Paola era malata da tempo e aveva raccontato del tumore in un libro, "Più forte del male". "Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, aveva raccontato a La Stampa.