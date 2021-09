Paola era malata da tempo e aveva raccontato del tumore in un libro, "Più forte del male". "Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, aveva raccontato a La Stampa.

"Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna", scrive Roby Facchinetti su Instagram.