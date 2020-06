Dl Rilancio, polemica sui premi ai medici: "Poche risorse e mal distribuite"

Per mesi l'Italia li ha chiamati eroi. Con l’avvio della Fase 3, i medici, che hanno affrontato in prima linea l’emergenza coronavirus, si aspettavano la "premialità Covid-19", annunciata dal governo nel decreto Rilancio. Un riconoscimento economico che però - dicono dal sindacato Anaao Assomed- "oltraggia la dignità dei medici e dei dirigenti sanitari". Non terrebbe conto delle diverse tassazioni, ad esempio tra medici e infermieri, dando in busta paga a tutti la stessa cifra; inoltre, non sono state fatte differenziazioni in base ai vari livelli di esposizione al rischio.