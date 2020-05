Coronavirus, ipotesi premi fino a mille euro agli operatori sanitari

Il governo sta pensando a un premio fino a mille euro per tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e tecnici impegnati in prima linea contro il coronavirus. Nella bozza del decreto Rilancio si prevede che le Regioni, per il 2020, possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere bonus al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.