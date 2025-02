Chef stellato perde quasi 90 kg in 8 mesi: "Ho eliminato tutti i cibi processati"

Ai microfoni di "Mattino 4" lo chef stellato Matteo Grandi racconta quando ha deciso di intraprendere questa dieta. "Arrivi a un punto in cui non sei consapevole di quello che stai facendo. La cosa che mi ha rivoluzionato la vita è stata una lucidità mentale che prima non avevo. Un giorno un mio socio è venuto vicino a me e mi ha detto: "Matteo conosco metodi molto più veloci per suicidarsi". Lì mi è scattato qualcosa", confessa lo chef. E aggiunge: "Ho provato molte diete, sono stato seguito da molti dietologi e nutrizionisti. Un giorno mi sono documentato e ho eliminato tutti i cibi processati e gli zuccheri. Non è vero che non mangio più carboidrati perché quelli si trovano anche in frutta, verdura e patate. Per un mese, mi sono misurato la glicemia dopo ogni pasto per vedere quali alimenti mi provocavano più infiammazione".