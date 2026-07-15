Nelle ultime ore, la famiglia della giovane ha acconsentito alla diffusione anche di una serie di dettagli identificativi. Diana è descritta come alta un metro e 64 centimetri, dal peso di circa 60 chilogrammi, ha capelli neri lunghi e lisci, occhi castani e corporatura media. Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu con la scritta bianca Adidas, pantaloncini corti rosa, scarpe Nike bianche e portava con sé una borsetta rosa. Non ha nulla con sè: dall'abitazione non mancano infatti indumenti personali.