Rimini, operaio sale sulla cima di una gru e minaccia di gettarsi: "Non ci pagano lo stipendio"

L'allarme è scattato intorno alle 10.30, facendo intervenire vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine. Le autorità hanno subito avviato le trattative per convincere il giovane a scendere in sicurezza. Con l'avvicinarsi delle ore più calde, il 25enne è sceso di qualche metro per prendere delle bottiglie d'acqua fornite dalle forze dell'ordine e trovare un po' di ristoro all'ombra. Nel frattempo, sotto la gru si è formato un piccolo picchetto di operai, anche loro egiziani, che denunciano analoghi ritardi nel pagamento delle retribuzioni.