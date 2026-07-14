La protesta

Rimini, operaio sale sulla cima di una gru e minaccia di gettarsi: "Non ci pagano lo stipendio"

Il lavoratore è intenzionato a portare avanti la sua rimostranza da un'altezza di 25 metri, nonostante il caldo torrido

14 Lug 2026 - 16:49
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Si è arrampicato su una gru e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Momenti di apprensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito sulla cima del carrello nel cantiere del nuovo asilo nido di via Pindemonte, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio per lui e i suoi colleghi. L'uomo, in cima alla gru alta 25 metri, è intenzionato a portare avanti la sua rimostranza, nonostante il sole cocente e le temperature torride che superano i 35 gradi. 

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La protesta

 L'allarme è scattato intorno alle 10.30, facendo intervenire vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine. Le autorità hanno subito avviato le trattative per convincere il giovane a scendere in sicurezza. Con l'avvicinarsi delle ore più calde, il 25enne è sceso di qualche metro per prendere delle bottiglie d'acqua fornite dalle forze dell'ordine e trovare un po' di ristoro all'ombra. Nel frattempo, sotto la gru si è formato un piccolo picchetto di operai, anche loro egiziani, che denunciano analoghi ritardi nel pagamento delle retribuzioni.

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I lavoratori vivevano in baracche

 Sul posto è arrivato anche il segretario Fillea (Federazione italiana lavoratori costruzioni e legno), Andrea Pracucci, che ha ricordato come gli operai, oltre a non ricevere lo stipendio, hanno vissuto, mangiato e dormito in una baracca nei pressi del cantiere. Il sindacato si dice pronto a verificare la catena dei subappalti. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire i fatti e verificare la posizione contrattuale dei lavoratori coinvolti.

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