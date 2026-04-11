Operai morti a Palermo. I famigliari di una delle vittime: "Non lavorava in nero"

I vigili del fuoco intanto hanno recuperato il cellulare di uno dei due operai: era sulla pensilina del gommista dove è precipitato il cestello su cui si trovavano. Lo smartphone sarà analizzato nel corso dell'indagine mentre, nei prossimi giorni, verranno eseguite le perizie sulla gru che non sarà spostata fino a quando non saranno terminati tutti gli accertamenti disposti dalla procura. C'è da stabilire infatti se il mezzo utilizzato fosse efficiente e come sia stato possibile che il braccio si sia piegato facendo precipitare i lavoratori. I due uomini stavano installando un ultimo pannello sotto il balcone e poi avrebbero completato la manutenzione.