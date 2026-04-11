Operai morti a Palermo. I famigliari di una delle vittime: "Non lavorava in nero"
La moglie di Daniluc Tiberi smentisce le notizie circolate dopo l'incidente: "Era con questa ditta da tempo, non ha mai avuto problemi"
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"Mio marito lavorava con questa ditta da tempo, non ha mai avuto problemi e non era in nero". Sono le parole della moglie di Daniluc Tiberi, l'operaio romeno di 50 anni morto nel cantiere aperto per la ristrutturazione di un balcone a Palermo insieme a Najahi Jaleleddine, 41 anni. Parole che smentiscono le notizie circolate dopo l'incidente. Gli inquirenti avrebbero invece accertato che i due non sarebbero stati iscritti nè alla Cassa Edile nè alla Edilcassa e che la ditta per cui lavoravano non avrebbe comunicato l'apertura di un cantiere dal 2016.
Operai morti sul lavoro a Palermo, parlano i famigliari
La moglie, la sorella e il cognato di Tiberi hanno acceso un lumino e lasciato dei fiori a due passi dallo scivolo del centro di revisione auto dove sono precipitati gli operai, in via Marturano. "Ci sono tante informazioni sbagliate - dice la sorella dell'operaio - C'erano quelli che lavoravano in nero, ma mio fratello non era in nero". "In questi momenti non ho parole per descrivere quello che provo - racconta il cognato della vittima - Daniluc era una brava persona come sanno tutti. Portava il pane a casa e un grande lavoratore. Questa tragedia ci ha distrutto".
Gli accertamenti
I vigili del fuoco intanto hanno recuperato il cellulare di uno dei due operai: era sulla pensilina del gommista dove è precipitato il cestello su cui si trovavano. Lo smartphone sarà analizzato nel corso dell'indagine mentre, nei prossimi giorni, verranno eseguite le perizie sulla gru che non sarà spostata fino a quando non saranno terminati tutti gli accertamenti disposti dalla procura. C'è da stabilire infatti se il mezzo utilizzato fosse efficiente e come sia stato possibile che il braccio si sia piegato facendo precipitare i lavoratori. I due uomini stavano installando un ultimo pannello sotto il balcone e poi avrebbero completato la manutenzione.