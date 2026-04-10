Anche i sindacati hanno espresso il loro cordoglio per la tragedia avvenuta a Palermo, e hanno chiesto di "far luce sull'accaduto" e di "individuare i responsabili". La richiesta esplicita è di "formazione, controlli anche dei mezzi e degli strumenti di lavoro, tutte cose che continuano a mancare in Sicilia". "Non ci stancheremo di batterci perché questa scia di sangue si arresti", ha detto il segretario confederale di Cgil Francesco Lucchesi. "Gli incidenti che si verificano in continuazione si continua a procedere a rilento con le verifiche. Si contano in tutta la regione meno di un centinaio di ispettori e questa è una lacuna che va colmata quanto prima". Anche le altre sigle hanno chiesto "controlli a tappeto sull'uso dei dispositivi di sicurezza, l'applicazione delle normative e dei giusti contratti che tutelano i lavoratori, un maggior numero di ispettori, una costante programmazione sul tema della prevenzione e della formazione rivolte sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, un impegno comune tra le istituzioni e parti sociali per fermare la scia di sangue".