Salerno, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 49 anni è morto a Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la produzione di ovatta. L'uomo, originario di Montecorvino Rovella, stava utilizzando una macchina impilatrice quando, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dal macchinario. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il 49enne è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi. Disposto il sequestro della salma e della macchina che ha provocato la tragedia. Sono in corso accertamenti anche da parte dell'Asl di Salerno.