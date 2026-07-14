Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei: venti contro uno, finisce in ospedale

La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco di Altedo. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'équipe medica, che ha medicato le gravi lesioni riportate.