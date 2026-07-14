Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei: venti contro uno, finisce in ospedale
Brutale aggressione ad Altedo. Il ragazzino è riuscito a scappare dando l'allarme: gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla Procura per i minorenni. Per cinque di loro, misura cautelare della permanenza a casa
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L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in venti l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo, in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito.
La dinamica del pestaggio e la fuga
La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco di Altedo. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'équipe medica, che ha medicato le gravi lesioni riportate.
Chi sono gli indagati
Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla Procura per i minorenni circa venti ragazzi, accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata, entrambi i reati aggravati dal concorso. Per cinque di loro, che secondo il pm avrebbero materialmente preso parte al pestaggio colpendo la vittima, il gip del tribunale per i minori ha disposto la misura cautelare della permanenza a casa. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione: per gli inquirenti si tratterebbe di futili motivi.