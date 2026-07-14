Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, si teme ci siano escursionisti intrappolati sotto le rocce: ricerche in corso
Il distacco, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, dopo un forte temporale. Al momento non risultano feriti, ma la zona era molto frequentata
© Istockphoto
Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte e improvviso temporale. Visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto le massa di terra e roccia, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
Subito dopo un'altra frana
Mentre la prima frana ha interessato la Val Campo di Dentro, nei pressi del Rifugio Tre Scarperi. Il gestore del rifugio, in questi giorni molto frequentato, ha lanciato l'allarme. Una seconda frana si è staccata in Val Fiscalina, vicino al Rifugio Fondovalle. Secondo le prime informazioni fornite dai Vigili del Fuoco volontari di San Candido, ingenti quantità di fango, sassi e detriti sono scese a valle invadendo alcune aree dei due comprensori escursionistici.