Dispersi in montagna da cinque giorni: ritrovati vivi due escursionisti marchigiani
Marito e moglie non davano più notizie dal 2 luglio scorso. Sono stati rintracciati in una zona impervia tra le province di Pordenone e Belluno
Erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo sono stati ritrovati vivi (Ancora) dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17.46 nel comune di Domegge.
Escursionisti dispersi, i soccorsi
Secondo le prime informazioni emerse la coppia avrebbe avuto problemi nel misurarsi con le difficoltà del terreno e avrebbe perso il sentiero che stava percorrendo inizialmente e anche l'orientamento. In queste ore vengono trasferiti a Cimolais per verifiche sanitarie approfondite e per incontrare alcuni parenti che nel frattempo hanno raggiunto il Friuli dalle Marche per seguire le ricerche. La macchina dei soccorsi è stata notevole: sono stati impiegati quattro elicotteri e centinaia di persone tra vigili del fuoco, Cnsas e militari della Guardia di finanza.