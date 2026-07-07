Dispersi in montagna da cinque giorni: ritrovati vivi due escursionisti marchigiani

Secondo le prime informazioni emerse la coppia avrebbe avuto problemi nel misurarsi con le difficoltà del terreno e avrebbe perso il sentiero che stava percorrendo inizialmente e anche l'orientamento. In queste ore vengono trasferiti a Cimolais per verifiche sanitarie approfondite e per incontrare alcuni parenti che nel frattempo hanno raggiunto il Friuli dalle Marche per seguire le ricerche. La macchina dei soccorsi è stata notevole: sono stati impiegati quattro elicotteri e centinaia di persone tra vigili del fuoco, Cnsas e militari della Guardia di finanza.