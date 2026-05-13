Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di martedì da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato - oltre al soccorso alpino - vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza.