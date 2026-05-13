DURANTE UN'ESCURSIONE

Rieti, ritrovate le quattro ragazze disperse in montagna

L'allarme dell'irreperibilità delle donne era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle donne

13 Mag 2026 - 07:25
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Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. L'allarme dell'irreperibilità delle ragazze era stato lanciato nella serata di martedì da una struttura ricettiva della zona che attendeva il loro arrivo e che non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato - oltre al soccorso alpino - vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza.

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