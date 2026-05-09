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Ancora non c'è traccia di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Ancora una volta, alle prime luci della mattina, sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.
Le testimonianze dubbie e gli avvistamenti
Anche oggi sono previsti sorvoli con elicotteri e rilevamenti aerei con il supporto di droni. Nel frattempo, i carabinieri di Udine stanno verificando le telecamere di sorveglianza e le varie segnalazioni pervenute dopo la diffusione delle foto dei tre dispersi. Gli avvistamenti sono stati numerosi, ma spesso - come nella maggior parte dei grandi casi di scomparsa - si tratta di suggestioni. A parte un paio di casi, nelle testimonianze raccolte mancano quasi sempre alcuni elementi fondamentali sull'effettiva presenza del gruppetto, di cui dovrebbero fare parte anche quattro cani, tra cui un maremmano.