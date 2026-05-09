Ancora non c'è traccia di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Ancora una volta, alle prime luci della mattina, sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.