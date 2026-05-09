Ripartono le ricerche

Piacenza, ancora nessuna traccia della famiglia scomparsa: boschi setacciati fino alla Slovenia

La famiglia, scomparsa da Piacenza il 20 aprile, è ancora dispersa. Ricerche nelle aree intorno al confine tra Friuli e Slovenia

09 Mag 2026 - 10:58
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Ancora non c'è traccia di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Ancora una volta, alle prime luci della mattina, sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori, coordinati dai vigili del fuoco, ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.

Le testimonianze dubbie e gli avvistamenti

 Anche oggi sono previsti sorvoli con elicotteri e rilevamenti aerei con il supporto di droni. Nel frattempo, i carabinieri di Udine stanno verificando le telecamere di sorveglianza e le varie segnalazioni pervenute dopo la diffusione delle foto dei tre dispersi. Gli avvistamenti sono stati numerosi, ma spesso - come nella maggior parte dei grandi casi di scomparsa - si tratta di suggestioni. A parte un paio di casi, nelle testimonianze raccolte mancano quasi sempre alcuni elementi fondamentali sull'effettiva presenza del gruppetto, di cui dovrebbero fare parte anche quattro cani, tra cui un maremmano. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
piacenza
persone scomparse

Sullo stesso tema