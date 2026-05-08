L'ultimo messaggio della sedicenne fu invece inviato a una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne "mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica - racconta la compagna - le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento solo spunte grigie". Altre compagne confermano: "In tante le abbiamo scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il suo telefono è sempre spento". La ragazza frequenta una classe terza, il fratello una prima, a Fidenza (Parma). Entrambi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma.