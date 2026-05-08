Piacenza, il padre della donna scomparsa con le figlie: "Tornate, tutto si risolve" | Il messaggio della ragazza all'amica
L’ultimo messaggio ricevuto dal nonno dalla nipote, il 20 aprile: "Verso le 23.30 mi ha scritto: 'Tutto bene, siamo arrivati', poi più nulla"
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A Piacenza cresce l’apprensione per la famiglia scomparsa. L’appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castell’Arquato con la figlia sedicenne, il figlio quattordicenne e quattro cani lo scorso 20 aprile e mai più rintracciata. "Tornate a casa, tutto si risolve".
L’ultimo messaggio e la scomparsa
L’ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile: "Verso le 23.30 mi ha scritto: “Tutto bene, siamo arrivati”", poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
"Era diventata buddista"
"Era diventata buddista", ha detto ancora nonno Riccardo al quotidiano piacentino, che ha parlato di una statua di Buddha al piano superiore del fabbricato che Sonia, con i figli (la donna è separata dal marito), occupava insieme al padre Riccardo, che invece viveva al piano terra.
"Com'è andata la verifica?"
L'ultimo messaggio della sedicenne fu invece inviato a una compagna di scuola. Su WhatsApp la sedicenne "mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica - racconta la compagna - le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento solo spunte grigie". Altre compagne confermano: "In tante le abbiamo scritto per chiederle perché non tornasse a scuola, ma il suo telefono è sempre spento". La ragazza frequenta una classe terza, il fratello una prima, a Fidenza (Parma). Entrambi sono descritti come integrati, puntuali, sempre accompagnati in auto dalla mamma.
Ricerche a 360 gradi
Intanto sono riprese le ricerche della famiglia. Il campo base è stato approntato nuovamente a Tarcento (Udine) dove è stata ritrovata l'auto. Nel perlustramento di boschi e sentieri sono impegnate oltre 100 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile. Al lavoro anche un elicottero e numerosi droni. Alle ricerche partecipano anche alcuni cani molecolari. Al momento non sono state ritrovate tracce. Proseguono anche le segnalazioni di avvistamenti: i carabinieri le stanno vagliando attentamente.