Lecco, scomparso da oltre sei anni: identificato attraverso ossa trovate un anno fa

Era scomparso più di 6 anni fa. Nessuna traccia, fino al ritrovamento di resti umani, oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora la certezza: quelle ossa - trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo, a Vendrogno (Lecco), sopra Bellano - sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla: era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza Covid. Vane tutte le ricerche.