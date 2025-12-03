Como, 18enne senza battito in ipotermia a 2.000 metri salvato: "E' stato un miracolo"

Jiri era in asistolia e la sua temperatura corporea era scesa a 21 gradi, un quadro compatibile con un arresto cardiocircolatorio in ipotermia prolungata. Le compressioni meccaniche sono state avviate con il dispositivo Lucas e il giovane è stato stabilizzato per il trasporto. Alle 18.40 l'elicottero è decollato verso Bergamo, dove è arrivato alle 19.01. Nel reparto di emergenza dell'Asst Papa Giovanni XXIII il ragazzo è stato incannulato e alle 19.20 è iniziato il trattamento ECMO, la circolazione extracorporea che sostituisce temporaneamente cuore e polmoni e che ha permesso al suo organismo di riprendersi da una condizione potenzialmente fatale.