Favignana (Trapani), uomo in barca colpito da un fulmine: salvo per miracolo

L'uomo, un 34enne di Erice, è rimasto sempre vigile e cosciente: le sue condizioni non destano preoccupazione. La scarica si è abbattuta mentre sull'isola delle Egadi era in corso un violento temporale. Lo riporta Il Giornale di Sicilia.

La morte di Balocco

- Negli ultimi giorni si sono consumati due episodi drammatici legati ai fulmini. Il primo ha coinvolto due ciclisti in mountain bike a Pragelato, in Val Chisone, fra le montagne nel Torinese. Entrambi sono morti dopo essere stati colpiti da una scarica: uno era il 55enne Davide Vigo, italiano residente in Lussemburgo, l'altro il 56enne Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato dell'industria dolciaria fondata dal nonno Aldo nel 1927.

Gli escursionisti sul Gran Sasso

- Il secondo episodio ha invece riguardato tre giovani escursionisti, colpiti da un fulmine mentre si trovavano sul Gran Sasso, a L'Aquila. Il 118 e il Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo sono intervenuti in elicottero e li hanno recuperati con grande difficoltà in un tratto impervio della montagna, mentre sulla zona si stava abbattendo un violento nubifragio. Uno degli escursionisti, un 28enne di Tivoli, è in condizioni gravi.