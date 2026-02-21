Venticinquenne napoletano disperso a St.Moritz: "Non lasciare sola la famiglia"

La famiglia, da Qualiano (Napoli), "sta vivendo una situazione di estrema gravità e angoscia, non chiede dichiarazioni pubbliche, ma un contatto umano e istituzionale immediato, costante e trasparente", sottolinea l'avvocato Pisani. "Ho formalmente richiesto - informa il legale - che venga attivato senza ulteriore ritardo un raccordo diretto tra la Farnesina e la famiglia, affinché la madre non resti sola in questo momento drammatico". "Le istituzioni - conclude - devono essere presenti soprattutto quando un cittadino italiano è disperso all'estero e una madre attende risposte".