Venticinquenne napoletano disperso a St.Moritz: "Non lasciare sola la famiglia"
Di Luciano Capasso non si hanno più notizie dal 18 febbraio, durante un'escursione sulla neve. Il suo ultimo messaggio: "Cerco di non morire". Aumenta da 10mila a 50mila euro la ricompensa offerta dalla madre
"Una telefonata, un referente dedicato, un canale diretto di comunicazione con la madre che da quattro giorni attende notizie del proprio figlio". E' quanto chiede Raffaella Grande, la madre di Luciano Capasso, il 25enne napoletano disperso da quattro giorni nell'area di St. Moritz, in Svizzera, durante un'escursione sulla neve. A riportare l'appello è il legale della famiglia, Sergio Pisani. La madre del giovane disperso sulle Alpi dal 18 febbraio, giorno in cui ha inviato l'ultimo messaggio al fratello con questo contenuto: "Cerco di non morire", ha voluto anche quintuplicare la ricompensa per chiunque trovi il figlio: da 10mila a 50mila euro.
L'angoscia della famiglia di Luciano Capasso
La famiglia, da Qualiano (Napoli), "sta vivendo una situazione di estrema gravità e angoscia, non chiede dichiarazioni pubbliche, ma un contatto umano e istituzionale immediato, costante e trasparente", sottolinea l'avvocato Pisani. "Ho formalmente richiesto - informa il legale - che venga attivato senza ulteriore ritardo un raccordo diretto tra la Farnesina e la famiglia, affinché la madre non resti sola in questo momento drammatico". "Le istituzioni - conclude - devono essere presenti soprattutto quando un cittadino italiano è disperso all'estero e una madre attende risposte".
La scomparsa di Luciano Capasso
Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, in provincia di Napoli, vive in Svizzera, a St. Moritz, dove lavora presso il Badrutt's Palace Hotel.
Capasso, come fa sapere il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, "risulta disperso" dal 18 febbraio "dopo essersi concesso qualche ora di relax in una giornata di pausa dal lavoro: Luciano è un appassionato di alpinismo ed è uscito per una escursione sulla neve ma non è più rientrato".
"Le ricerche sono in corso ma al momento risultano sospese a causa delle avverse condizioni meteo. Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione. L'amministrazione comunale è al fianco dei suoi cari e segue ogni aggiornamento. Ogni informazione utile può essere preziosa. Chiunque abbia notizie contatti immediatamente le autorità competenti", scrive de Leonardis sui social.