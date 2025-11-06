Nepal, Farnesina: ristabiliti i contatti con i 5 italiani dispersi, stanno bene

Degli alpinisti, tutti originari del Comasco, si erano perse le tracce. Il gruppo ha fatto sapere che continuerà il suo viaggio per rientrare a Kathmandu l'8 novembre
Sono stati ristabiliti i contatti con i cinque italiani che risultavano dispersi sulle montagne del Nepal. Lo ha comunicato la Farnesina, precisando che gli alpinisti, tutti della provincia di Como, stanno bene. Della comitiva si erano perse le tracce mentre era impegnata in un trekking. Il Consolato generale a Calcutta, competente per la zona, ha fatto sapere di aver localizzato il gruppo, che ora intende continuare il suo programma di viaggio per rientrare a Kathmandu l'8 novembre.
L'allarme era scattato dopo i due tragici incidenti sulle montagne della regione: due italiani erano morti in una tormenta di neve in quota e un terzo travolto da una valanga. Altri due risultano dispersi. Tutti e tre erano impegnati in scalate alle vette nepalesi.