Nepal, Farnesina: ristabiliti i contatti con i 5 italiani dispersi, stanno bene

Sono stati ristabiliti i contatti con i cinque italiani che risultavano dispersi sulle montagne del Nepal. Lo ha comunicato la Farnesina, precisando che gli alpinisti, tutti della provincia di Como, stanno bene. Della comitiva si erano perse le tracce mentre era impegnata in un trekking. Il Consolato generale a Calcutta, competente per la zona, ha fatto sapere di aver localizzato il gruppo, che ora intende continuare il suo programma di viaggio per rientrare a Kathmandu l'8 novembre.