Alpinisti morti in Nepal, Farnesina: perse le tracce di altri 5 italiani

In Nepal si teme per la sorte di altri cinque italiani, dopo la morte di un gruppo di alpinisti nostri connazionali in due incidenti sulle montagne del Paese. La Farnesina ha reso noto che non si hanno ancora notizie di sette persone, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, considerati dispersi nell'area del massiccio dello Yalung Ri. Si allunga dunque la lista di alpinisti di cui sono state perse le tracce. Continuano le ricerche, nonostante le difficili condizioni meteo in zona.