Mondo
CRESCE LA PAURA

Alpinisti morti in Nepal, Farnesina: perse le tracce di altri 5 italiani

Si allunga la lista degli alpinisti dispersi sull'Himalaya dopo il decesso di cinque connazionali

05 Nov 2025 - 15:16
© -afp

© -afp

In Nepal si teme per la sorte di altri cinque italiani, dopo la morte di un gruppo di alpinisti nostri connazionali in due incidenti sulle montagne del Paese. La Farnesina ha reso noto che non si hanno ancora notizie di sette persone, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, considerati dispersi nell'area del massiccio dello Yalung Ri. Si allunga dunque la lista di alpinisti di cui sono state perse le tracce. Continuano le ricerche, nonostante le difficili condizioni meteo in zona.  

Delle cinque vittime italiane, le autorità locali hanno per ora solo confermato la morte di tre alpinisti: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Il Console Generale d'Italia a Calcutta, competente per il Nepal, Riccardo Dalla Costa, è giunto a Kathmandu, dove proseguono le ricerche, per un coordinamento con le autorità nepalesi e i gruppi di ricerca, in raccordo con la Farnesina.

