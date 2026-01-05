Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso: "Fate schifo, spero che moriate male"

All'influencer rubata la borsa in un ristorante del centro, la rabbia sui social e l'amarezza per una città vissuta "con la paura addosso"
Una cena in famiglia, un ristorante elegante nel cuore di Milano, poi il conto da pagare più salato di tutti: la sparizione della borsa. È così che Alice Basso, influencer torinese, ha raccontato sui social un furto che l'ha lasciata scossa e arrabbiata, trasformando un momento di normalità in un'esperienza di rabbia e insicurezza.
La borsa, appoggiata sulla sedia, è sparita nel momento di alzarsi da tavola. "Ci siamo accorti che non c’era più e abbiamo iniziato a correre seguendo la posizione" ha spiegato, raccontando di avere un AirTag agganciato alle chiavi. La speranza di ritrovare tutto si è spenta poco dopo, quando è stato rinvenuto a terra.
A caldo, lo sfogo sui social è stato durissimo. Non tanto per il valore economico di quanto rubato, quanto per il gesto in sé. "Che schifo veramente spero che moriate male. Non è per i soldi, è il gesto. Ero a tavola con la mia famiglia vuol dire che qualcuno è passato dietro di me in un ristorante tutto carino, fate schifo". Parole cariche di rabbia, pronunciate nei minuti immediatamente successivi all'accaduto.
Rientrata a casa, l'influencer ha ricostruito con più calma quanto successo. Subito dopo il furto avrebbe chiesto di chiamare la polizia, facendo notare la presenza delle telecamere, ma - secondo il suo racconto - nessuno sarebbe intervenuto nell’immediato. "Mio marito voleva seguire la localizzazione, io ero terrorizzata: ho preso i bambini e ce ne siamo andati tutti insieme".
L'amarezza, però, non si è fermata al furto. Alice Basso ha raccontato di essere rimasta colpita anche dai commenti ricevuti online. "C'è chi mi ha scritto che me lo merito perché faccio l'influencer - ha detto - Non mi interessa fare discorsi su città, nazionalità o altro. Sono convinta solo di una cosa: spesso chi fa queste cose resta impunito".
Scrittrice italiana nota per le sue serie gialle è anche modella, influencer e beauty ambassador attiva sui social media, dove condivide la sua vita e la sua passione per la musica.