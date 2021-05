Denise Pipitone, le immagini delle ricerche dei carabinieri nella ex casa di Anna Corona

I carabinieri della Sis sono alla ricerca di indizi utili per le indagini, riaperte dalla procura di Marsala, per il ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Insieme ai Vigili del Fuoco hanno fatto dei rilievi nella ex abitazione di Anna Corona e soprattutto, così come mostrano le immagini esclusive di "Mattino Cinque", al di sotto di una botola posizionata nel garage che era della donna al tempo della scomparsa della bambina, figlia del suo ex marito e di Piera Maggio.

Il pozzo perlustrato sarebbe profondo circa dieci metri e le ricerche delle forze dell'ordine si sono protratte per diverse ore. Per il momento non è noto nessun risultato dei rilievi.