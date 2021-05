Denise Pipitone, 50mila dollari per chi fornisce notizie utili: l’offerta dell’italoamericano Tony Di Piazza

Cinquantamila dollari per chi fornirà notizie utili su caso di Denise Pipitone. È la ricompensa che Tony Di Piazza, imprenditore italoamericano e consigliere del Palermo, ha offerto come sostegno alle indagini per facilitare il ritrovamento, o comunque per raccogliere notizie utili sulla bambina scomparsa a Mazara del Vallo, in Sicilia, nel 2004. A "Mattino Cinque", in collegamento telefonico, la madre di Denise, Piera Maggio, commenta l'iniziativa: "Si tratta di una persona sensibile".

La donna che ha condiviso sui social l'offerta dell'imprenditore spiega che non è la prima volta, nel corso di questi anni, che diverse persone si siano spese per la causa al fine di contribuire alle indagini e alla ricerca della verità con iniziative del genere. "Chi lo sa, forse con questa offerta, chi ha avuto un tentennamento magari - considera Maggio - potrà fornire maggiori dettagli su cose che conosce".