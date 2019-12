Delitto di Gorlago, l'audio di Chiara Alessandri: "Stefania se la tira"

Tra i casi affrontati a "Quarto Grado" nel corso della puntata in onda venerdì 13 dicembre su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti sono tornati sul delitto di Gorlago. Oggetto dell'omicidio che lo scorso 17 gennaio ha scosso il comune in provincia di Bergamo era stato l'amore per Stefano Del Bello: durante una pausa di riflessione presa con la moglie Stefania Crotti, l'uomo aveva iniziato una breve relazione con Chiara Alessandri, per poi tornare sui suoi passi provocando la reazione dell'amante.

A quasi un anno di distanza dalla morte di Stefania e che vede a processo proprio Chiara Alessandri, spunta un audio mai sentito prima in cui si percepisce tutto l'odio provato da quest'ultima proprio nei confronti della sua "rivale" in amore. "Lei di suo è una che se la tira e questo me l'hanno confermato anche persone che non la vedono così di malocchio come me".

E ancora: "Stefano si è fatto anni e anni a piangere e poi finalmente ha avuto la forza di fare quello che ha fatto - spiega Chiara - Quando lui è tornato lei se lo portava in giro in trionfo. Facevano foto in continuazione, dove si vedeva lei con una faccia soddisfatta e lui invece, poverino, sempre con quest'aria... ha fatto le sue scelte e adesso ne paga le conseguenze".