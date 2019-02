Una scelta subita dalla presunta assassina in carcere con l’accusa di avere ucciso la rivale in amore il 17 gennaio scorso. Da quel momento, dal momento dell’addio, sembra quasi che la Alessandri abbia pensato a tutti i modi per far cadere l’uomo in tentazione, senza tuttavia riuscirci. Portandolo, anzi, a chiudere tutte le possibili via di comunicazione. Un messaggio in particolare, reso pubblico grazie ad una esclusiva di NewsMediaset realizzata dall’inviato Enrico Fedocci, fa capire quanto la donna non accettasse quella decisione. L’audio è stato registrato a fine novembre ed inviato tramite l’account Facebook di un’amica dei due, visto che i profili social e le utenze telefoniche di Chiara erano state tutte bloccate da Stefano Del Bello.



“Stefano, stai esagerando.

Vuoi fare il bastardo a tutti i costi perché mi vuoi dimostrare che sei capace?

Lo stai facendo con la persona sbagliata”.

“Rovinati la vita, è la tua.

La mia me l’hai già rovinata… va bene”



“Quindi, o mi affronti, la smetti di bloccarmi come un bambino dell’asilo…

Che hai bloccato un bambino di 11 anni te che ce ne hai 44, ma ti rendi conto?”

Sono le prime frasi pronunciate nel lungo messaggio vocale. La critica alla decisione di interrompere la relazione. I riferimenti espliciti alla ex moglie che avrebbe reso infelice l’uomo, secondo Chiara Alessandri.continua Chiara con voce ferma e determinata.E poi l’aut aut, con molti riferimenti alla frequentazioni comuni, alla scuola dei figli dove entrambi ricoprono il ruolo di rappresentanti dei genitori:L’audio-messaggio integrale questa sera in onda a Quarto Grado.