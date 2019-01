Delitto Cardito, parla il papà del piccolo Giuseppe: “Non mi so spiegare questa tragedia”

Non si dà pace Felice Dorice, il papà di Noemi e del piccolo Giuseppe, il bambino massacrato di botte e ucciso da Tony Badre Essobti, il compagno della madre, a Cardito. “Pomeriggio Cinque “ha ascoltato le parole del papà dei due bambini, che però ha ancora la voce rotta dal dolore e dall’incredulità: “Non so come possa essere successo, non mi riesco a dare una spiegazione a questa tragedia”.



Poi ammette che Valentina, la ex compagna, non gli permetteva di stare vicino ai suoi figli: “Io chiamavo per sapere come stessero i miei bambini, ma lei mi ha intimato più volte di non farmi più sentire, che non ero più parte della famiglia”. In collegamento con Barbara D’Urso c’erano anche i famigliari di Felice e suo fratello Vincenzo, che punta il dito contro il colpevole o i colpevoli: “Chi ha fatto questo deve pagare e se Valentina non ha mai denunciato ed era presente quel giorno deve pagare anche lei”.



Nel frattempo si è fatta avanti una testimone, un’amica di Tony che il giorno del delitto lo ha visto aggirarsi nervosamente alla ricerca spasmodica di una farmacia: “Si vedeva che non era in sé, cercava delle creme per i lividi, non si era ancora accorto che il bambino fosse morto secondo me”.