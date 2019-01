Bambini picchiati a Cardito, un amico di famiglia: “Avevo visto l’uomo dare un calcio al piccolo qualche tempo fa”

Angelo conosceva Tony e Valentina da molto tempo. Era un amico di entrambi. A Cardito (provincia di Napoli) l’italo tunisino che ha picchiato e ucciso il piccolo Giuseppe e mandato in ospedale la sorellina, entrambi figli della compagna, era conosciuto come un bravo ragazzo ma il signor Angelo a “Pomeriggio Cinque” racconta un dettaglio.



“Avevo visto Tony dare un calcio al piccolo tempo fa. Era accaduto in piazza e mi aveva molto infastidito quel gesto tanto da indurmi a non rivolgergli la parola”. Angelo però denuncia anche l’assenza dell’assistenza sociale alla coppia che aveva più volte fatto presente problemi economici seri. I due pare avessero chiesto aiuto ma non erano riusciti ad ottenerlo. Angelo racconta di una coppia felice, Tony e Valentina, che si voleva bene e che aveva in programma di allargare la famiglia.