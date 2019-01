Delitto Cardito, le testimonianze shock: "I bambini avevano dei lividi quando arrivavano a scuola"

Quella di Cardito è una comunità ancora sotto shock. L’omicidio del piccolo Giuseppe da parte di Tony Badre Essobti, compagno della mamma del bambino, ha sconvolto i vicini di casa e i genitori dei compagni di scuola del bambino. A “Mattino Cinque” le loro testimonianze: “Quei bimbi arrivavano spesso a scuola con i lividi, la madre li copriva per non farli vedere però si notavano. Ci sono parecchie persone che lo possono confermare”, racconta una madre che spesso vedeva Valentina fuori dalla scuola di suo figlio: “I lividi ce li aveva anche lei, tutti i giorni”. Un vicino di casa racconta che le violenze non erano una novità: “Tony picchiava la moglie”.