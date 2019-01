Tragedia Cardito, Badre: ho fumato molti spinelli e poi li ho picchiati

Emergono nuovi dettagli sulla terribile vicenda di Cardito, dove il piccolo Giuseppe è stato massacrato dal compagno di sua madre. Per Tony Essoubti Badre, il giudice ha spiccato ordinanza cautelare per l'omicidio del bimbo e le lesioni a sua sorella: l'uomo ha arricchito di particolari macabri e assurdi la ricostruzione della vicenda. "Ho fumato diversi spinelli, come faccio ogni giorno. Poi ho perso la testa".