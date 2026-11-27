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È terminato all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi, a Firenze, l'esame autoptico sulla salma di Gianni De Gennaro, l'ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma, in provincia di Grosseto. La procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti, ha conferito l'incarico per l'esame autoptico ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. Gli inquirenti hanno chiesto ai medici legali di svolgere accertamenti completi, anche esami tossicologici. All'autopsia, durata oltre dieci ore, è stato presente anche il consulente nominato dalla famiglia di De Gennaro, il professor Marco di Paolo dell'università di Pisa.
I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l'incarico peritale,"hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo", così come comunica la stessa procura toscana.
Il feretro con la salma dell'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, ha lasciato l'ospedale di Careggi per raggiungere la camera ardente che sarà allestita a Roma, alla Scuola superiore di polizia e sarà aperta sabato 28 novembre dalle 9 alle 17. Le esequie, in forma solenne, si svolgeranno lunedì alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.