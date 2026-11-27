È terminato all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi, a Firenze, l'esame autoptico sulla salma di Gianni De Gennaro, l'ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma, in provincia di Grosseto. La procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti, ha conferito l'incarico per l'esame autoptico ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. Gli inquirenti hanno chiesto ai medici legali di svolgere accertamenti completi, anche esami tossicologici. All'autopsia, durata oltre dieci ore, è stato presente anche il consulente nominato dalla famiglia di De Gennaro, il professor Marco di Paolo dell'università di Pisa.