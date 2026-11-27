Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire.

Per questo voglio dire a tutti che non mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria.

Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno.