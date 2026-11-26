Gianni De Gennaro, il presidente Mattarella sarà presente ai funerali
Intanto è stata rinviata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i 4 coindagati dell'ex prefetto
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Nel giorno in cui è stata resa pubblica la lettera scritta da Gianni De Gennaro poco prima del suicidio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo lunedì (30 novembre, ndr) parteciperà ai funerali dell'ex prefetto a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli.
Rinviata udienza riesame per i coindagati
È stata rinviata al 17 dicembre l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i quattro coindagati dell'ex prefetto Gianni De Gennaro, accusati di depistaggio aggravato alla mafia. L'udienza era fissata all'1 dicembre, ma i legali hanno chiesto un rinvio per l'enorme mole di carte da leggere. Il Riesame è stato investito del caso dopo che la Procura di Caltanissetta si è vista respingere dal gip la richiesta di misura per De Gennaro, poi morto suicida, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno.