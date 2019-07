Dalle ricche famiglie alla scuola cattolica: ecco chi sono i killer del vicebrigadiere Rega

Elder Finnegan e Natale Hjorth, ecco chi sono i killer del vicebrigadiere Cerciello Rega Ansa 1 di 4 Instagram 2 di 4 Instagram 3 di 4 Instagram 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lee Elder Finnegan è nato a San Francisco nel 2000. Famiglia facoltosa, si diploma al liceo pubblico Tamalpais nella Mill Valley, dove incontra Natale Hjorth. Per un breve periodo, frequenta la prestigiosa scuola cattolica San Francisco Sacred Hearth Preparatory, dove la retta annuale è di circa 21mila dollari. Qui Elder, un ragazzo alto e robusto, si afferma come talento del football e diviene, da matricola, titolare della squadra del liceo. Il suo profilo Instagram rivela i lati più oscuri di questo giovane borghese americano. Nel mondo social si fa infatti chiamare "King of Nothing", cioè re del niente e nella sua biografia, compare una sola frase: "La morte è garantita, la vita no".



Gabriel Natale Hjorth ha 18 anni, anche lui residente a San Francisco. Ha conosciuto Elder sui banchi del liceo e da quel momento i due ragazzi hanno iniziato a frequentarsi. Famiglia di origini italiane, era arrivato a Roma prima dell'amico per salutare alcuni parenti. Il padre Fabrizio consulente finanziario e la madre Heidi agente immobiliare della Golden Gate Sotheby's. Come il compagno, studente mediocre, diplomato senza particolari meriti. Poco attivo sui social, Natale possiede solo un profilo su SoundCloud, dove condivide con i suoi pochi follower le sue passioni musicali. Qui, ha pubblicato nei giorni scorsi una foto che lo ritrae pieno di buste davanti alla boutique di Gucci, dove si è divertito a fare shopping prima dell'omicidio del vicebrigadiere.



Le vacanze romane erano state pagate probabilmente da Elder e dovevano essere parte di un viaggio più lungo in giro per l'Europa. Obiettivo divertirsi e sballarsi con droga e alcool. Un altro volto, questo, dei due ragazzi dell'alta borghesia americana.