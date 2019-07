Carabiniere ucciso, il pusher: ho detto io che erano due magrebini

"Sono stato io a dire che erano due nordafricani, due magrebini e non due americani. Volevo un po' depistare". Lo afferma Sergio Brugiatelli, 47 anni, il pusher che ha chiamato i carabinieri per recuperare il borsello. "Gli avevo tirato il 'pacco' con la cocaina e quelli per reazione mi avevano portato via di forza lo zaino", ricorda Brugiatelli.