Trafficanti contattati su Facebook, viaggi dall'Africa all'Europa da 1000 a 2500 euro.È la realtà raccontata da "Quarta Repubblica" attraverso un servizio che ricostruisce la tratta di esseri umani, migranti che attraversano il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore. Un uomo, d'accordo con il programma in onda su Rete 4, si finge uno di loro e contatta sui social network un presunto trafficante: subito arrivano le risposte sul prezzo della tratta e le rassicurazioni sulla buona riuscita dell'impresa.



Fotografie di sbarchi riusciti e di persone salvate in mare vengono inviate in chat. Il contatto che dovrebbe organizzare il viaggio propone addirittura gli screenshot tratti da una conversazione che, sostiene lui, è avvenuta con una Ong sulla posizione della nave nel Mediterraneo: conversazione che si rivela poi molto probabilmente falsa ma che mostra fino a dove si spingerebbero i presunti trafficanti per fornire incentivi e rassicurazioni a chi sceglie di intraprendere il viaggio.