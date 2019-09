Migranti, Di Maio: "Servono uffici Ue nei Paesi di transito"

"Nei Paesi di transito vanno istituiti degli uffici europei nei quali i migranti possano presentare richiesta di asilo in modo da poter essere poi trasferiti in Europa, e non solo in Italia, attraverso un corridoio umanitario". Lo afferma in una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "In questo modo si mette fine all'inferno dei trafficanti di uomini e dei barconi e ognuno si assume le sue responsabilità", aggiunge.