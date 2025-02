Rania Zeriri, da popstar in Olanda a clochard nell'Avellinese: "Ora è al sicuro"

Rania Zeriri, trentanovenne popstar olandese, ma popolare anche in Germania, è stata intercettata a Mercogliano, nell'Avellinese, dove vive come una clochard: l'amministrazione comunale si è mobilitata per aiutarla e ora il sindaco, Vittorio D'Alessio, scrive su Facebook che la cantante "è al sicuro". "Stiamo cercando di aiutare la giovane cantante olandese in difficoltà", diceva il primo cittadino alcune ore fa, in un post accompagnato da una foto nella quale si vede la donna seduta affranta, con le sue cose in alcune buste, ai margini della strada.