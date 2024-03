Milano, 83enne nega l'elemosina a un clochard: lui la prende a bastonate

"Mia suocera sta meglio, ma gli ematomi restano - dice il genero della signora, che l'ha poi accompagnata a sporgere denuncia in questura -. Ci piacerebbe tornare a una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne. La polizia è invitata a guardare e non intervenire e l'amministrazione Sala nega l'emergenza e minimizza".

Sala: pochi soldi per la sicurezza

Il ministro dell'Interno Piantedosi, durante il vertice del 10 maggio 2023, ha dichiarato che non esiste un problema sicurezza. Il sindaco Sala recentemente ha invece affermato che un problema esiste e ha nominato Franco Gabrielli come delegato per la Sicurezza e la coesione sociale. Ha anche affermato che, con i pochi soldi a disposizione, sta assumendo vigili e che i sistemi di sicurezza di Milano andrebbero modernizzati ma che non ci sono soldi a sufficienza.