Treviso, sfrattato non trova casa e va a vivere in un garage: morto di freddo | Aveva un lavoro ma gli affitti erano troppo cari

E' una storia che fa riflettere quella che arriva da Treviso dove Marco Magrin, 53 anni, è stato trovato senza vita nel garage dove viveva, vittima del freddo e forse di un malore aggravato dalle precarie condizioni in cui versava. Un lavoratore, un italiano come tanti, che non è riuscito a far fronte al caro affitti e si è ritrovato senza un tetto con uno sfratto tra capo e collo. Sfratto esecutivo arrivato dopo l'ennesimo affitto non pagato. E nonostante avesse un impiego non è riuscito a trovare una soluzione alternativa se non quella di andare a vivere nel box auto della casa che aveva lasciato: era riuscito infatti a tenersi le chiavi all'insaputa dei padroni di casa. Invano sui social aveva timidamente cercato un appartamento sostenibile con le sue finanze.