Da Milano a Roma i video degli assembramenti nelle vie dello shopping

Da Milano a Roma, passando per Torino e Riccione, le luminarie di Natale si accendono e le vie delle shopping si riempiono per gli acquisti delle feste. È il caso del maxi assembramento, nel weekend scorso, di viale Ceccarini a Riccione dove non sembra esserci traccia della pandemia. In strada ci sono persone di tutte le età e l'effetto delle mascherine potrebbe essere quasi nullo di fronte alla mancanza del distanziamento sociale.

Ma Riccione non è un caso isolato. A "Mattino Cinque" vengono mostrate le immagini della folla in strada anche a Milano in zona Duomo, passando per Torino, fino a Roma dove in via del Corso e in via Condotti il via vai di gente è proprio quello tipico del periodo natalizio.