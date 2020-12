Torino, folla e assembramenti nel centro storico: polemica

Ansa

Seconda domenica da zona arancione in Piemonte e seconda domenica di assembramenti nelle vie del centro di Torino. Se le polemiche e le discussioni dell'ultima settimana hanno portato alcuni negozi a dedicare più attenzione nella gestione delle code, non hanno però fermato il flusso delle persone nel cuore dello shopping subalpino. Timori per la prossima settimana quando, probabilmente, la Regione diventerà gialla e riapriranno i bar.