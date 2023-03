Cybersicurezza, hacker filorussi rivendicano attacchi ai siti italiani

Coinvolti, tra gli altri, anche il ministero dei Trasporti, l'Autorità regolatrice dei trasporti e l'Atac di Roma . La polizia postale è intervenuta in supporto e ha riferito che i sistemi informatici stanno tenendo. Alla base della rivendicazione dell'attacco, gli hacker hanno citato la posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina .

Sul suo canale Telegram, il gruppo di pirati telematici hanno citato i 20 militari ucraini addestrati in Italia sul sistema antimissile Samp-T e le parole di Giorgia Meloni secondo cui non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati sull'Ucraina.

Leggi Anche Hacker filorussi attaccano siti di aziende e istituzioni italiane dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev

Hacker contro l'Atac: offline sito e biglietterie In mattinata il sito internet dell'Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma, non è stato raggiungibile, coi servizi di biglietteria offline nelle sedi. Sono stati dichiarati invece operativi i sistemi di gestione della rete e le macchine che emettono biglietti nelle stazioni. Anche l'erogazione del servizio di trasporto è risultata regolare.